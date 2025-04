Como vicino alla salvezza: Fabregas ringrazia e guarda al futuro

Il pareggio fra Empoli e Venezia ha avvicinato il Como alla salvezza, sebbene non ancora aritmetica, con cinque giornate d’anticipo. Cesc Fabregas, molto poco presente su social, ha mandato un messaggio di ringraziamento a tutto l’ambiente Como per l’obiettivo conquistato. "Quello che mi rende più orgoglioso non è solo cosa abbiamo raggiunto, ma come lo stiamo facendo, sempre fedeli ai nostri principi, alle nostre idee e al nostro modo di giocare. È questo che definisce davvero questa squadra. Voglio dire quanto sono orgoglioso di ogni singolo giocatore, del direttore, del presidente e del supporto dei nostri proprietari. Senza la loro fiducia e il loro impegno, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Abbiamo una visione, e questo è solo l’inizio. Dobbiamo continuare a svilupparci nel modo giusto, con la stessa mentalità, la stessa ambizione, la stessa unità e soprattutto la stessa umiltà! Grazie Lariani per esserci sempre stati, a tutti i costi. Avete dimostrato cosa significa davvero sostenere. Noi siamo diversi, ed è proprio questa la nostra forza. Ora chiudiamo questa stagione nel miglior modo possibile e puntiamo il più in alto possibile. Per la città, per il club, per voi".

Un messaggio che pone fine anche ai dubbi sulla sua permanenza. Ora agli azzurri rimangono cinque partite, si può badare allo spettacolo senza più pensare ai risultati e magari fare un pensierino al decimo posto, ora a portata di mano. I tifosi comaschi sperano di vedere in campo anche Dele Alli, a formare con Nico Paz una coppia di grande tecnica. Fabregas schiererà in queste ultime partite alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio, per capire chi potrà far parte della rosa la prossima stagione. L’ultima in casa sarà il 25 maggio, contro l’Inter, in un match probabilmente decisivo per lo scudetto dei nerazzurri. Si giocherà sicuramente in un Sinigaglia infuocato, con un Como che non rinuncerà alla sua filosofia di gioco. Sarà anche la partita di Assane Diao e Nico Paz, i due giovani acquisti dei lariani, che stanno sorprendendo tutti, per tecnica, velocità e giocate imprevedibili, che non si faranno sfuggire l’occasione, di avere per 90’ gli occhi del mondo calcistico addosso e dimostrare di essere dei top player.

La permanenza dei due gioielli lariani, per la prossima stagione è ormai certa, anche perchè gli obiettivi del Como sembrano spostarsi sempre più in alto, come ha detto Mirwan Suwarso. "È nella natura umana guardare sempre avanti e cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Crediamo che un giorno questo club possa diventare competitivo ai massimi livelli e lavoriamo affinché ciò accada". La parola Europa non viene mai pronunciata, ma gli obiettivi della proprietà sono quelli di mantenere i migliori, fra cui Paz, Diao, Perrone e Da Cunha ed aggiungere altri giocatori che possano fare la differenza. Fabregas sta lavorando su diversi nomi da alcune settimane e come sempre il Como punterà su giovani poco conosciuti in ambito europeo, ma con tanto potenziale e talento, per farli crescere nel tranquillo ambiente comasco e nelle mani del sapiente spagnolo.