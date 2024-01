Blitz esterno (0-1). Il Pierantonio è da applausi. Castiglione, secondo ko di fila

CASTIGLIONE DEL LAGO

0

PIERANTONIO

1

CASTIGLIONE DEL LAGO: Balli, Barbarossa R., Corelli, Tondini, Mendes, Besea, Bevilacqua, Myrtollari, Ndiaye Bebeto, Minuti, Dedja. A disp.: Castrini, Versiglioni, Rondoni, Montani, Corrado, Trippiedi, Galeotti, Akhigbe. All.: Tomassoli

PIERANTONIO: Zandrini, Capati, Francioni, Gaggioli, Allegrucci, Bei, Salis M., Poliori, Aronni, Salis Y., Cesarini. A disp.: Falconi, Scarlino, Sannipoli, Piras, Hoday, Muka, Pettinelli, Morlandi, Piergentili. All.: Bruni

Arbitro: Tinetti di Ivrea (Di Giuseppe di Terni-Silvioli di Foligno)

Marcatore: 9’ st Y. Salis.

NOTE: spettatori 250 circa.

Recupero: pt 2’, st 6’.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Successo di platino per il Pierantonio che mette a distanza di sicurezza la zona playout e strizza un occhio ai playoff. Secondo ko consecutivo invece per il Castiglione del Lago che resta sempre in zona playoff ma si vede agganciato dall’Angelana. Subito proteste in avvio con Bebeto Ndiaye che finisce già in area ma l’arbitro Tinetti lascia correre fra le recriminazioni dei locali. La gara si sblocca al 54’ quando Yuri Salis approfitta di un’incertezza fra Balli e Riccardo Barbarossa per depositare in rete la palla che permette al Pierantonio di archiviare subito lo scivolone contro la Bmg.