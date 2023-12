Bocce. A Ginevra l’Oscar dei campioni

Grande soddisfazione per la sedicenne atleta della Bocciofila Metaurense di Calcinelli Ginevra Cannuli che a Roma è stata insignita del "MB Fib Award" come atleta femminile dell’anno 2023 per i due ori mondiali juniores in Algeria. La cerimonia si è svolta nella sala della protomoteca del Campidoglio alla presenza di tutti i vertici federali, del ministro dello sport Andrea Abodi e del presidente del Coni Giovanni Malagò. Presente anche il presidente della Fib Marche Corrado Tecchi che oltre quaranta anni fa è stato l’ideatore di questo premio, nato a Fano come "Premio Marche" e poi diventato riconoscimento nazionale itinerante con l’attuale denominazione "MB Fib Award". Con Ginevra Cannuli anche il presidente della Bocciofila Metaurense Tonino Tonelli. Quella di Calcinelli di Colli al Metauro è una vera e propria fucina di talenti che può vantare il titolo nazionale a squadre femminile e, oltre ai due ori mondiali della Cannuli, anche quello europeo di Amelia Piastra e quello italiano di Sofia Minardi.

l.d.