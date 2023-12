0re 11: svoboda out. La Primavera ospita la Lazio

Dopo avere ritrovato la vittoria, battendo il Monza 4 a 3 nell’ultimo turno, arriva un esame più che complicato per la Primavera del Bologna, che alle 11 (diretta su Sportitalia), ospiterà la Lazio di Sanderra, neopromossa che sogna in grande. I biancocelesti, in caso di successo – una settimana fa hanno superato il Milan - si ritroverebbero in vetta. Dal canto suo il Bologna va alla ricerca di punti che le permetterebbero di allontanarsi dalla zona calda. Ancora qualche assente per Vigiani: non ci sarà Mercier, uscito anzitempo contro il Monza e ai box per un piccolo problema alla caviglia. Ancora out Svoboda, mentre il classe 2007 De Luca, difensore centrale, punta alla terza titolarità di fila. Ballottaggio in porta, tra Gasperini e Pessina, davanti Ebone vuole proseguire la striscia positiva (tre gol nelle ultime due uscite).

g. g.