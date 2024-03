A CAsteldebole: assente lo squalificato amey. Un altro Empoli sulla strada dei rossoblù. Alle 15 la Primavera di Magnani ci riprova

Appuntamento con la vittoria (si spera) per la Primavera rossoblù di Magnani, che oggi alle 15, con diretta su Sportitalia, a Casteldebole in campionato sfida l’Empoli per ritrovare un risultato che manca proprio dalla sfida d’andata con i toscani di due mesi fa.

All’ultimo posto in classifica con 20 punti, gli stessi del Frosinone, i rossoblù hanno un disperato bisogno di una vittoria per non perdere contatto con i ciociari, oggi a loro volta impegnati sul campo dell’Atalanta. A Magnani mancherà lo squalificato Amey, che si consolerà con la convocazione nell’Under 19 azzurra allenata dal ct Corradi.