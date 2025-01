A Casteldebole. Le vacanze sono finite. Alle 11 si ricomincia

La lunga vacanza, l’ultima prima della cavalcata che porterà i rossoblù a maggio, è finita. Dopo una settimana tonda di stop questa mattina alle 11 Vincenzo Italiano radunerà la squadra a Casteldebole per avviare i lavori di avvicinamento alla partita con la Roma, in programma domenica alle 18 al Dall’Ara. All’appello risponderanno tutti, compresi i lungodegenti Cambiaghi, El Azzouzi e Aebischer, che in questi giorni di vacanza hanno fatto gli straordinari tra campo e palestra per potersi aggregare al gruppo. Italiano oggi valuterà le condizioni di tutti, sapendo di nuotare nel mare dell’abbondanza.