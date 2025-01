L’Hajuduk cerca Moro. Erlic ancora conteso da Parma e Verona

Asciugare la rosa è la priorità del mercato: anche perché Baldursson e Sosa sono rientrati dai prestiti a Elfsborg e Montreal, aumentando l’elenco dei giocatori in rosa. L’islandese è in scadenza al 2025 e se non verrà trovata una squadra per lui nel nord Europa la dirigenza potrebbe procedere con la rescissione, mentre l’uruguaiano potrebbe tornare al Montreal. Intanto su Pyyhtia si sono accesi i radar del Sudtirol, su Byar quelli della Lucchese.

Anatriello rientrerà dal prestito al Messina per accasarsi probabilmente al Trapani, dopo il rifiuto all’Avellino, mentre Raimondo è richiestissimo: di rientro da Venezia, Sampdoria o Pisa sono le soluzioni più probabili per lui.

Queste le piste più calde sul fronte uscite, ma si cerca squadra pure per Corazza, in serie B, per mandare il ragazzo a giocare. Il Bologna ha pure la necessità di sfoltire la rosa e attende la giornata di oggi per capire meglio chi tra i rossoblù si stia guardando attorno per cercare più spazio altrove.

Dopo sei mesi ai box, il Bologna vorrebbe mandare a giocare El Azzouzi, ammesso e non concesso che trovi un acquirente dopo il lungo stop. Pure Moro riflette, con l’Hajduk di Gattuso che vorrebbe riportarlo in Croazia. Da capire anche la volontà di Erlic, il cui agente si guarda attorno: sfumata la Fiorentina, Parma e Verona cercano un rinforzo in difesa, ma il Bologna ha pagato 7 milioni più bonus il difensore e non vorrebbe cederlo in prestito, anche se l’Under 21 Bertola dello Spezia è nel mirino.

Quest’ultimo è in scadenza a giugno, il Bologna lo valuta come parametro zero per la prossima stagione, ma lo Spezia spera di venderlo per un indennizzo già a gennaio e tratta non solo con i rossoblù. Ha un interessamento concreto pure Lykogiannis, in scadenza a giugno, da parte della Salernitana: il greco però non pare intenzionato a chiedere la cessione, motivo per cui resta complessa la pista che porta a Cristiano Biraghi (32), in uscita dalla Fiorentina.

In uscita c’è pure l’under Urbanski, che non intende rinnovare il contratto in scadenza al 2026 e la cui partenza non libererebbe il posto per l’acquisto di un over: l’agente, lo stesso di Zielinski, confida di trovare tra la big italiane e l’estero una proposta da 8-10 milioni.

Anche Posch, scivolato dietro a Holm e De Silvestri, si guarda attorno, sperando nel ritorno in Germania o nella Premier: l’eventuale addio aprirebbe le porte all’acquisto di un laterale destro di prospettiva, considerato pure che De Silvestri è in scadenza a giugno.

Marcello Giordano