Vincenzo Italiano prepara il Bologna per la semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli

Quando oggi alle 11 Vincenzo Italiano radunerà i suoi a Casteldebole discorsi motivazionali non serviranno. Servirà di più tenere sotto controllo gli effetti della sbornia post-trionfo sull’Inter, uno strascico inevitabile del dopopartita di Pasqua, quando nessuno dei 32 mila del Dall’Ara, eccezion fatta per i duemilacinquecento interisti in curva ospiti, voleva abbandonare lo stadio per non perdersi nemmeno un attimo della festa.

Ma la festa è già in archivio e da oggi a Casteldebole si pensa a come sbrigare nel modo più indolore possibile la pratica della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Empoli, in programma giovedì notte al Dall’Ara (calcio d’inizio alle 21) dopo il 3-0 del Castellani.

La prima buona notizia per Italiano dovrebbe arrivare dal più che probabile ritorno in gruppo di Skorupski. Il portiere polacco aveva rimediato un guaio muscolare il 7 aprile al Dall’Ara col Napoli, dovendo quella notte abbandonare il campo già a metà del primo tempo per lasciare spazio a Ravaglia.

Skorupski ha saltato le due gare di campionato con Atalanta e Inter, ma già da qualche giorno è tornato regolarmente a parare sul campo. Italiano con l’Inter giustamente non lo ha voluto rischiare, sfidando anche la voglia di bruciare i tempi di guarigione del diretto interessato: adesso si vedrà se il tecnico già dopodomani se la sentirà di riconsegnare i guantoni a Skorupski o se preferirà andarci cauto, rinviando la sua ritrovata titolarità alla trasferta di campionato di Udine.

A tener banco, da qui alla fine, sarà la gestione del centravanti. Castro, lo si è visto anche nei minuti finali della gara con l’Inter, è ancora fortemente condizionato dalla contusione al piede rimediata in nazionale che gli procura ancora dolore.

E Dallinga deve gestire la pubalgia. Giovedì con l’Empoli, con Casale, Calabria e Ferguson ancora out, possibile che si vada verso una nuova staffetta tra l’olandese e l’argentino. Di sicuro non giocheranno Holm e Ndoye, che in Coppa Italia sono in diffida. Ragion per cui ci sarà un ampio turnover, in difesa, a centrocampo e nei ruoli di esterno d’attacco.

m. v.