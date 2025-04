Bologna: Sogno Champions Rinnovato Dopo Vittoria con l'Inter

Il colpaccio con l’Inter ha cambiato umori e prospettive. Dal timore che i rossoblù potessero essere fuori dai giochi in chiave Champions, alla certezza che ci proveranno fino alla fine.

Il Bologna ha un sogno, lo ha confermato Orsolini dopo il gol da copertina che ha riaperto lotta scudetto e corsa per l’Europa: i rossoblù ci sono. Se dopo il pareggio con il Napoli avevano perso pezzi e partita in quel di Bergamo, a Pasqua hanno trovato il colpaccio che serviva.

Di più: ritrovano i pezzi. Nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi a pieno regime con la squadra Calabria e Skorupski. Ma c’è dell’altro: a Udine la squadra di Italiano potrebbe ripresentarsi al completo, tra oggi e venerdì (più probabile) sono attesi in gruppo anche Ferguson e Casale.

Insomma, in Friuli Italiano dovrebbe presentarsi al completo, per la seconda volta in campionato dopo la sfida casalinga con la Lazio. D’accordo, ci saranno le condizioni di Castro e Dallinga da monitorare, ma il peggio è alle spalle: almeno per quel che riguarda l’emergenza.

E’ passato il tour de force con i rossoblù capaci di raccogliere 4 punti con le prime tre della classe. Il calendario resta complicato e in salita, ma al rush finale il Bologna può guardare con rinnovato entusiasmo, convinzione e fiducia e pure con la consapevolezza che sarà pure duro per Udinese, Juventus, Milan, Fiorentina e Genoa affrontare un Bologna più affamato che mai. Affamato, forte, bello e nuovamente letale. Sarà pure al completo e con nuove rotazioni.

Soprattutto ci sarà Lewis Ferguson, uomo che sinonimo di vittorie e punti. Sono 20 le presenze dello scozzese, in un quella che è la delicata stagione post infortunio: con lui in campo, i rossoblù hanno totalizzato 12 vittorie (Lecce, Fiorentina Torino, Monza Milan, Cagliari, Verona, Lazio, Venezia, Dortmund e Monza ed Empoli in Coppa Italia), 5 pareggi (Roma, Inter, Empoli Benfica, Sporting) e 3 sole sconfitte.

Di queste ultime, però, due sono arrivate con Parma e Monaco con Ferguson in campo negli ultimi 6 e 9 minuti a partite compromesse, solo con il Lille Ferguson era in campo dall’inizio.

Prendendo d’esempio solo il campionato Ferguson vanta 13 presenze, 9 vittorie, 3 pareggi e un ko con il Parma da subentrante.

Numeri utili per coltivare i sogni di gloria, di Champions e d’Europa, per mettere da parte i timori per il calendario e continuare a godersi viaggio e crescita tecnica e caratteriale di una squadra che non molla e che sul più bello, a un passo dalla semifinale di ritorno, si prepara a tornare al completo.

L’emergenza è alle spalle, il Bologna si prepara a scrivere una nuova pagina di storia: con l’Empoli sarà turn over, poi Italiano avrà nuovamente l’imbarazzo della scelta.