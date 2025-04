Vincenzo Italiano espulso: squalifica in arrivo dopo la vittoria del Bologna sull'Inter

Quando domenica notte Vincenzo Italiano (nella foto Ansa), a espulsione ancora fresca, ha raggiunto la tribuna del Dall’Ara tra due ali esultanti di folla rossoblù ancora non sapeva che il gol di Orsolini al fotofinish, ammirato da un box in piccionaia, gli avrebbe regalato la sua seconda vittoria con l’Inter da quando siede in panchina proprio nel giorno del suo primo rosso in carriera da allenatore. Espulsione per lui e per il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, un provvedimento che a tutti è parso eccessivo per il battibecco tra i due andato in scena al 55’.

Motivo del contendere: Farris si era lamentato col quarto uomo per le presunte proteste rossoblù a ogni fallo commesso dai nerazzurri, scatenando così la reazione di Italiano che è andato a muso duro col vice del tecnico interista.

La conseguenza del ‘fattaccio’ che Colombo avrebbe potuto liquidare con una semplice doppia ammonizione è che quasi certamente il giudice sportivo squalificherà per un turno il tecnico del Bologna, che non potrà accomodarsi in panchina lunedì notte a Udine. Anche in Friuli spazio a Daniel Niccolini, fiorentino di 42 anni, il fido vice che conosce Italiano fin dai tempi della Vigontina San Paolo, il club che Italiano ha allenato nel 2016-17.

