A Casteldebole: l’ex rossonero è guarito, Remo resta influenzato. Italiano terzo alla ’Panchina d’oro’. Riecco Calabria, Freuler in dubbio

Vincenzo Italiano sale sul podio, come terzo migliore allenatore d’Italia: l’ascesa del tecnico e del suo Bologna continua. Il percorso con la Fiorentina, fatto di una finale di Coppa Italia e due di Conference League, e il primo anno a Bologna che vede in corsa i rossoblù per la finale di Coppa Italia e per un piazzamento in Champions, gli sono infatti valsi il terzo posto al premio della panchina d’oro, dietro a Gasperini e Simone Inzaghi, quest’ultimo premiato ieri a Coverciano.

E’ iniziata con questa bella notizia, ieri, la ripresa degli allenamenti a Casteldebole, nel giorno che segna l’inizio della marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato. E’ iniziata pure con il ritorno anticipato in città di Remo Freuler. I compagni di nazionale Aebischer e Ndoye questa sera sfideranno il Lussemburgo e sono attesi a Casteldebole in gruppo per giovedì: trattasi di amichevole internazionale e dal momento che il numero 8 rossoblù è stato colpito dall’influenza, il ct Yakin, in accordo con il calciatore ha preferito rimandarlo a Bologna: un po’ per non spremerlo, un po’ per consentirgli di provare a recuperare in vista della sfida del Penzo.

Sabato infatti riparte da Venezia la volata finale del campionato rossoblù e inizia pure la difesa del quarto posto che vale la Champions League e che passerà dalla capacità dei rossoblù di sbancare un campo sul quale la squadra di Di Francesco ha saputo fermare nelle ultime 4 giornate Lazio e Napoli, tenendole a secco alla voce gol segnati. I prossimi giorni diranno se Freuler smaltirà l’influenza e potrà essere regolarmente al proprio posto: se al fianco di Ferguson o di Pobega lo si capirà a partire da oggi, con i rientri dei primi nazionali, per valutarne le condizioni, tenuto conto pure del fatto che tre giorni dopo ad Empoli ci sarà la semifinale di andata di Coppa Italia. Tra i rientranti di giornata c’è proprio lo scozzese, che ha tempo per smaltire le fatiche di Nations League: con lui pure Moro e Fabbian. Insomma, da oggi centrocampo quasi al completo, aspettando giovedì Aebischer, oltre a Ndoye e Holm.

Domani sarà invece la volta Skorupski, mentre i sudamericani Lucumi, Dominguez e Castro (squalificato) sono attesi per la rifinitura di venerdì. Va da sé che considerato il rientro last minute dopo volo intercontinentale, difficilmente avranno una maglia da titolare e saranno risparmiati per Empoli: Casale è favorito per una maglia al centro della difesa, con Orsolini, a supporto di Dallinga, ci sarà uno tra Ndoye e Cambiaghi. La buona notizia, intanto, è il rientro in gruppo di Calabria, che ha smaltito l’influenza e si candida per confermarsi titolare nel ruolo di terzino destro.

Marcello Giordano