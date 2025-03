Orso sorride "Ho sofferto, ora mi godo tutto"

Lo ha rifatto. Anzi: lo hanno rifatto. Altro gol di Riccardo Orsolini, altro assist di Nicolò Cambiaghi. Cross dell’ex Atalanta e che gol: un’invenzione, una stoccata al volo del numero 7 che Radu può solo sfiorare: niente papera del portiere, è solo una prodezza del rossoblù.

"Voglio continuare così e voglio ricambiare il favore a Cambiaghi. E’ tornato quello che conoscevo, lo ringrazio e sono felice per lui", racconta Orsolini dopo il triplice fischio. E Cambiaghi ricambia le belle parole: "Orso è un grande elemento e per fortuna nel nostro spogliatoio ce ne sono tanti: siamo una grande squadra e abbiamo vinto dove altre hanno lasciato punti". Vittoria da big, sul campo di un Venezia che aveva inchiodato al Penzo Lazio e Napoli, oltre a Como e Atalanta. Non il Bologna. Sono 11 reti in campionato per Orsolini. Come due anni fa, nella sua migliore stagione della carriera: e sono 12 in stagione, come mai prima. E’ il miglior Orso di sempre e ha ancora 8 partite di serie A e almeno due di Coppa Italia davanti per migliorare lo score. Segna e decide. Sono 32 reti in campionato 33 in totale negli ultimi 3 anni: come lui, nessun altro esterno del campionato italiano negli ultimi tre anni. "Non lo sapevo, è una bella statistica, che dà soddisfazione e ripaga di sforzi e bocconi amari. Vuol dire che ci sono". Non lo sapeva, ma nel dubbio Orsolini opta per l’esultanza già messa in atto dopo lo scavetto vincente alla Lazio: bussa alla telecamera. Altro segnale a Spalletti e alla concorrenza: Orso e il Bologna ci sono, corrono per la Champions e la Coppa Italia. Castro da casa lo celebra: "Orsonaldooo", scrive Santi sotto il post instagram del club.

Il Bologna tiene, tenta l’allungo e mette pressione all’Atalanta, in campo oggi. Con Orso mattatore e Cambiaghi a ispirare, dopo aver vinto il ballottaggio dell’ultimo minuto con Ndoye. Italiano schiera più giocatori possibili rimasti a Casteldebole nel corso della sosta: dei nazionali, in campo solo Skorupski, Ferguson e Freuler. Scelta vincente. Perché Cambiaghi piazza un altro assist. Aveva messo a segno il primo col Milan, per il gol da tre punti di Ndoye. Rigore conquistato e cross per il tocco sotto misura per Orsolini con il Cagliari. Poi il gol da Verona da tre punti. Mai giocate banali, neppure ieri.

Un anno fa Cambiaghi totalizzò un gol e 5 assist in 37 presenze. Ha di fatto eguagliato quelle cifre in appena 10 presenze in rossoblù, in una stagione contrassegnata dallo stop per l’operazione al crociato. E’ in crescita esponenziale: "Dobbiamo continuare a lavorare bene per portare a casa più punti possibili".