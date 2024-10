A CASTELDEBOLE. Pobega, il ritorno slitta ancora

Il Bologna si è ritrovato a Casteldebole. Niente da fare per Tommaso Pobega: lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro è in fase di guarigione, ma dopo nuovi controlli da parte dello staff medico, Italiano ha deciso di rinviare il suo rientro in gruppo all’inizio della prossima settimana. Pobega è reduce da un’operazione a un tendine e dopo questo nuovo stop si valuta un rientro a carichi crescenti per evitare ulteriori problematiche. Dopo tre giorni di riposo, i rossoblù hanno svolto lavoro tattico e partitella a campo ridotto: senza Ferguson (rientro a fine mese) e i lungodegenti El Azzouzi e Cambiaghi. Italiano ha potuto contare su Ravaglia, Beukema, Casale, Miranda, Corazza, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Castro, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Karlsson e Odgaard. Assenti Fabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling.

m. g.