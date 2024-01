A Empoli è 1-2. La Primavera vola con Ravaglioli

Il ritorno dell’enfant prodige. Riscopre il gusto della vittoria il Bologna primavera e lo fa trionfando 2-1 a Empoli nel segno di Tommaso Ravaglioli, punta classe 2006 che con la doppietta realizzata nel primo tempo indirizza la gara. Ripresa di sofferenza per i rossoblù, con l’Empoli che accorcia dopo un paio di minuti grazie all’undicesima rete di Corona (rigore): il fortino di Vigiani regge, e con questo successo salgono a 17 i punti. Zona playoff ancora lontana, ma c’è di che ben sperare. Su due giocatori in particolare si è soffermato Vigiani: Lai, all’esordio da titolare in mediana e Ravaglioli.

"Una prestazione di buon livello quella di Lai – sottolinea il tecnico – mentre sono importanti i due gol di Ravaglioli, dietro ai quali c’è tanto lavoro".

Giacomo Guizzardi