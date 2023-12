A ponte ronca il 9. Veterani, un assist per la solidarietà Il 9 dicembre, lo stadio di Ponte Ronca ospiterà l'edizione speciale della Partita del Cuore. Ingresso a 10€, con incasso devoluto ad Angsa e Ail. Squadre in campo: Bologna Fc 1909, Angsa, Veterani Bologna Fc, Old Fans, Medici e Infermieri del Sant'Orsola e Vecchie Glorie Ponteronca.