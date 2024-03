Accordo della multinazionale con i fischietti americani. L’omaggio di Rizzoli: "Immagine vincente». Macron veste gli arbitri Concacaf

C’è un pezzo importante di Bologna nel mondo degli arbitri della Concacaf, l’organo che governa il calcio del Nord America, Centro America e Caraibi. La Concacaf ha stipulato un accordo con Macron, che è diventato il nuovo ‘Match Officials Kit Supplier’ del settore arbitrale. Tutti gli arbitri delle competizioni Concacaf che vedranno impegnate le nazionali e i club indosseranno per le prossime sei stagioni i capi tecnici forniti dalla multinazionale con sede a Valsamoggia. E’ una partnership prestigiosa, che conferma la leadership di Macron a livello internazionale. Con gli arbitri, nello specifico, Macron vanta già accordi con la Uefa e diverse federazioni calcistiche mondiali. Rende omaggio a Macron il bolognese Nicola Rizzoli, che già da un paio d’anni forma e dirige gli arbitri della Concacaf. "Per noi l’accordo con Macron è estremamente importante – dice il fischietto –. E lo è sia per l’immagine dei nostri arbitri e sia perché indossare divise professionali stimola ad essere ancora più professionali nelle performance sul campo". "Il Macron Hero sarà presente in ogni stadio del Nord America, Centro America e Caraibi – annuncia il ceo di Macron Gianluca Pavanello –. Una vetrina importantissima in un mercato nel quale vogliamo essere sempre più incisivi".