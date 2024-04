ADAMA SI E’ ALLENATO. SOSPIRO ZIRKZEE: IERI IN GRUPPO. Riecco Soumaoro: in campo un anno dopo. Joshua, falso allarme

Una bella notizia a Casteldebole: il Bologna riabbraccia Adama Soumaoro, a distanza di quasi un anno dal terribile infortunio al ginocchio: correva il 4 maggio, quando a Empoli il difensore centrale franco-maliano, al minuto 38, riportò la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Ieri il giocatore è tornato in campo, non ancora in gruppo. Allenamento differenziato per il difensore, in scadenza di contratto al 30 giugno, per il quale Thiago Motta ha più volte speso parole di stima augurandosi il rinnovo: in scadenza lo sono entrambi e la sensazione è che la speranza di un prolungamento del francese sia legata alla partita dell’allenatore. Per questo, ci sarà comunque tempo. A un mese dal termine della stagione, per Soumaoro c’è in primis la speranza di poter tornare ad allenarsi in gruppo in tempo per una convocazione in vista delle ultimissime giornate del campionato e di far parte della probabile festa per il ritorno in Europa: dipenderà dalle risposte del suo fisico ora che ha ripreso a correre ed allenarsi con la palla. Di certo, se potrà e avrà occasione, Thiago non si dimenticherà di lui. Intanto Soumaoro, 32 anni a giugno, è tornato a respirare l’aria del campo e dello spogliatoio, dopo un anno di sofferenza.

Si è allenato regolarmente in gruppo, invece, Joshua Zirkzee: sospiro di sollievo per l’attaccante olandese, uscito a 20 minuti dalla fine dalla sfida dell’Olimpico e con il ghiaccio sulla coscia destra, la stessa alla quale aveva accusato una lesione muscolare contro l’Inter. Non intende perdersi il finale di stagione, l’attaccante, che contro la Roma ha ritrovato il gol (con aggiunta di assist) che gli mancava dal 3 marzo e che domenica, contro l’Udinese, proverà a sbloccarsi al Dall’Ara, dove la rete gli manca dal 27 novembre. Qualche acciacco c’è, ma gestibile e Zirkzee non intende tirarsi indietro nel momento clou della stagione.

Difficile, invece, il recupero di Jens Odgaard. Il danese aveva accusato uno stiramento muscolare al retto femorale destro alla vigilia di Frosinone, ma i tempi di recupero si stanno allungando rispetto alle due settimane di stop inizialmente preventivate. Il ritorno tra i convocati di Ogaard per l’Udinese è a rischio: anche ieri, infatti, l’attaccante ha lavorato a parte e staff medico e tecnico, salvo sorprese, paiono orientate a non correre ulteriori rischi e rimandare alla prossima settimana il ritorno in gruppo del calciatore.

Marcello Giordano