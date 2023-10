Al lavoro a Casteldebole. Kristiansen titolare. Posch, recupero difficile

Si torna al campo: per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida con il Sassuolo. La ripresa degli allenamenti è prevista per oggi alle 11 con una seduta di allenamenti a porte chiuse. Stefan Posch prosegue il percorso di recupero dall’infortunio muscolare anche nel giorno libero e dalle prime sensazioni difficilmente potrà recuperare per il match di sabato: nella migliore delle ipotesi potrà andare in panchina. Probabile conferma, per De Silvestri, mentre Kristiansen avrà l’occasione di riprendersi la maglia da titolare a sinistra. Out Lucumi, che non riprenderà prima di 10-15 giorni.