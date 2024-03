Al lavoro al ’galli’. Zirkzee e Karlsson, domani nuovo test per cercare un recupero lampo

Non era scontato, ma è successo: il Bologna tornerà al campo questa mattina dopo quattro giorni di riposo, ma gli infortunati Joshua Zirkzee e Jesper Karlsson sono rimasti a Casteldebole a lavorare per bruciare le tappe sul recupero dai rispettivi infortuni a coscia e caviglia e sperano di tornare tra i convocati, se non in campo, già per la Salernitana, nel match in programma all’ora di pranzo (ore 12,30) lunedì. L’attaccante olandese e l’esterno svedese stanno migliorando: al punto che tra domani e giovedì sosterranno un paio di test dopo i quali staff medico e tecnico potrebbero dare il benestare al ritorno in gruppo.

Se i tempi saranno rispettati, considerato che i nazionali rientreranno a Casteldebole proprio tra domani e giovedì e che il prossimo match è in programma lunedì, tanto Zirkzee quanto Karlsson potrebbero tornare tra i convocati, il che la dice lunga sulla fame e la voglia di esserci ora che inizia il rush finale per la Champions e l’Europa. Buone notizie quindi per Thiago Motta, che recupera i pezzi: a prescindere dal fatto che i due possano essere titolari o meno con la Salernitana, ci sarà tempo e modo per averli al top in vista della marcia di avvicinamento allo scontro diretto con la Roma, che arriverà dopo la sfida con il fanalino di coda, nel giorno di Pasquetta, seguito poi dai confronti con Frosinone e Monza.

m. g.