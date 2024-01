Alla final four. Fenucci in Arabia: missione mercato

A Casteldebole, nel weekend, rimarranno solo gli infortunati, al lavoro per recuperare, Sartori e Di Vaio, al lavoro sul mercato. Sono tre i giorni liberi concessi dal tecnico alla squadra e pure Claudio Fenucci ha lasciato la base. L’ad rossoblù è volato a Riad dove è iniziata la Final Four di Supercoppa. Oggi si chiuderanno le semifinali e lunedì è prevista la finale. Tanti i rappresentati delle società italiane, agenti e addetti ai lavori: per Fenucci sarà l’occasione di tessere pubbliche relazioni anche in chiave mercato, coordinandosi con Sartori e Di Vaio, al lavoro sul fronte Castro da Casteldebole. L’ad dovrebbe rientrare a Casteldebole martedì e allora sarà già certo se il Bologna avrà chiuso l’affare Castro o dovrà virare su un nuovo obiettivi per l’attacco, nelle ultime curve della finestra di gennaio.

m. g.