Alla scoperta del nuovo acquisto: baricentro basso, gambe esplosive e senso del gol, in Patria è considerato il nuovo Martinez. ’King Kong’, ’Locomotiva’, erede di Lautaro: i tifosi del Velez già rimpiangono Santiago

Dirigenti e compagni lo hanno sempre chiamato Santi, abbreviazione di Santiago, il suo nome. Commentatori, tifosi e speaker, invece, si sono scatenati nel trovargli soprannomi: da Toto a King Kong, fino a ‘locomotora’, ovvero locomotiva, per via della velocità e della potenza che esprime. Ecco chi è Santiago Castro, classe 2004, l’attaccante 19enne che sta bruciando le tappe e ha convinto Mascherano a dargli una maglia da titolare davanti a Gondou (22) di tre anni più vecchio e miglior marcatore in Argentina del 2023 tra i giocatori convocabili per il Pre Olimpico, riservato agli Under 23. Gondou ha segnato 15 gol con la maglia dell’Argentinos Juniors, Castro 7: 1 in Superliga, 6 nella Copa de la Liga, dove ha segnato il gol più pesante degli ultimi 20 anni del Velez. Il gol salvezza nel 3-1 contro il Colon, con una zampata al volo di destro da sviluppi di corner e con la sesta rete nella competizione è diventato il più giovane miglior marcatore della squadra nella storia, con 19 anni, 2 mesi e 7 giorni; gol dedicato al fratellino Ramiro.

Che sia tipo che ami bruciare le tappe lo si era capito fin dall’esordio, datato agosto 2021, quando Santi non aveva ancora compiuto 17 anni. Velocità e capacità di puntare la porta sono i suoi punti di forza uniti a grande forza fisica e coordinazione. Castro ha baricentro basso e gambe forti, unite a una parte superiore del corpo larga: anche per questo, in Argentina, lo considerano l’erede di Lautaro Martinez, al quale Castro pare ispirarsi per la capigliatura. Gli assomiglia in corporatura. Ovviamente è una versione da sgrezzare, un diamante grezzo, ma di gran talento. Destro potente e preciso. Può migliorare nel gioco spalle alla porta. E’ attaccante moderno, che ama svariare, ma punta vera, poco adattabile sull’esterno: un Lautaro, appunto, più che un falso nove alla Palacio, per intendersi. Lautaro arrivò all’Inter 21enne, dopo un’annata da 18 reti e 5 assist: maturo e con una quotazione da 25 milioni, arrivò in estate, con il tempo di ambientarsi ed esplose al secondo anno (9 reti la prima stagione, 21 alla seconda). Castro è più acerbo, sulla carta e sul campo: è in rampa di lancio, di anni ne ha 19 e la sua quotazione si aggira intorno ai 10-12 milioni.

Ma il Bologna ha deciso di anticipare la concorrenza e di inserirlo a stagione in corso, considerato che pure Lazio, Fiorentina, diversi club spagnoli e inglesi lo stavano seguendo per l’estate. In questo pre olimpico ha messo a segno un assist e si è visto annullare due reti, una partita. Castro è pronto a ripartire, la Locomotiva corre sempre più forte: verso il rossoblù.

Marcello Giordano