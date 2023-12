Alla scoperta dell’avversario. I nerazzurri riabbracciano Scamacca dopo il ko. In attacco Muriel e Lookman, Kolasinac titolare

Recupera un elemento fondamentale per il suo attacco Gian Piero Gasperini, che per la trasferta di Bologna potrà contare anche sull’apporto di Gianluca Scamacca. Il centravanti ex West Ham è rimasto ai box nelle ultime tre gare giocate dalla Dea, e al Dall’Ara è pronto per riassaggiare il campo, partendo con ogni probabilità dalla panchina. In avanti, insieme ad un ritrovato Muriel, ci sarà Lookman, mentre sulle spalle di Koopmeiners peserà il compito di cucire reparto offensivo e mediana, dove i protagonisti saranno De Roon ed Ederson. In fascia Zappacosta e Ruggeri appaiono in vantaggio, mentre in difesa (davanti a Musso), ci saranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Così Gasperini alla vigilia: "Il Bologna sta facendo molto bene, non si tratta di un avversario imprevisto per l’Europa. Indubbiamente la scorsa settimana abbiamo trovato una bella striscia di vittorie, ma nel calcio si azzera tutto e subito. Regalo di Natale? Spero solo che i miei giocatori stiano bene". Ventisei i punti in classifica dell’Atalanta, reduce da due successi consecutivi in campionato.

g.g.