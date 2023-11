Alla scoperta dell’avversario. La Lazio torna a volare, ma l’impegno europeo spaventa Sarri e i suoi

Lazio, la reazione è quella giusta. La formazione di Sarri viene da tre vittorie di fila in campionato – inframezzate dal passo falso in Europa con il Feyenoord – che hanno permesso a Immobile e compagni di portarsi a ridosso della zona Europa. La vittoria in extremis contro la Fiorentina ha avvicinato ulteriormente la Viola di Italiano, ora distante un solo punto.

Ma tra i sogni e la possibilità di raggiungerli c’è la gara di questa sera contro il Bologna, che Sarri affronterà con la formazione titolare (out il solo Casale): davanti a Provedel linea a quattro, con Lazzari e Marusic sulle fasce e Romagnoli insieme con Patric – che ha parlato ieri a Formello – al centro.

A centrocampo sgomita Kamada, ma a lui dovrebbe essere preferito Guendouzi per completare il reparto insieme con Rovella e Luis Alberto. Davanti, invece, torna titolare Immobile a discapito di Castellanos: sulle corsie esterne giocheranno Felipe Anderson e Zaccagni, ma attenzione alla tentazione Pedro.

"Il Bologna sta facendo una grande stagione – spiega Patric davanti ai microfoni –. È una squadra organizzata, che davanti ha giocatori forti come Zirkzee e Orsolini".

Un Patric che ha parlato a 360° della sua stagione e di quella dei suoi compagni: "Ci domandiamo ancora il perché di questo inizio di stagione, non ci possiamo rilassare mai".

Attenzione alta in casa Lazio, a maggior ragione ora che la stagione inizia ad entrare nel vivo, con i punti che si rivelano pesantissimi. A partire da stasera, dove Sarri dovrà prendere decisioni anche e soprattutto pensando alla gara di ritorno contro il Feyenoord di settimana prossima, cruciale per i destini europei dei biancocelesti. Ma, mentre Sarri e i suoi ragazzi pensano al Dall’Ara (settore ospiti pressochè esaurito), c’è anche chi lavora dietro alle scrivanie in vista del mercato di gennaio.

Dall’Inghilterra rimbalza la voce di un derby tra Roma e Lazio per accaparrarsi il cartellino di Gnonto, al momento ancora al Leeds United in Inghilterra. Il giocatore inserito nelle rotazioni di Spalletti: interessa nella capitale. Quale futuro per l’ex Inter? Gnonto rimane alla finestra.

Giacomo Guizzardi