Alle 15 a Crespellano. Primavera, col Sassuolo è un derby d’alta quota

Sfida al vertice questo pomeriggio per la Primavera di Claudio Rivalta che alle 15 al Centro Sportivo di Crespellano affronterà la capolista Sassuolo. I baby rossoblù sono reduci dal buon pareggio con la Juventus prima della sosta per le nazionali ed è a caccia di ulteriori conferme anche in vista della quarta sfida di Youth League che attende Ravaglioli e compagni mercoledì 27 novembre. Orfana di Tommaso Ebone, che aveva riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro poi successivamente operato, la formazione di Rivalta arriva alla sfida con i neroverdi di Emiliano Bigica con 18 punti in classifica, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte ma è reduce da cinque risultati utili consecutivi tra campionato, coppa e Youth League. Ventidue invece i punti del Sassuolo capolista e campione in carica del Primavera 1 condivide la prima piazza con Lazio e Milan ed è reduce da tre vittorie consecutive, con una sola sconfitta rimediata lo scorso 19 ottobre contro i pari età del Cagliari.

Rivalta avrà a disposizione anche i rossoblù che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, da Alessandro De Luca e Massimo Pessina convocati dal ct dell’Italia Under 18 Daniele Franceschini, passando per Naim Byar, Petar Markovic e Jan Labedzki in campo nei giorni scorsi rispettivamente con Marocco U20, Austria U19 e Polonia U19. Non convocato invece per scelta tecnica Ukko Happonen: il giovane portiere finlandese, titolare nell’ultima sfida della Primavera contro la Juventus e impegnato in nazionale, con Pessina che dovrebbe riprendere il suo posto trai pali.

Per la Primavera del Bologna sarà fondamentale proseguire il percorso fatto nelle ultime partite, con prestazioni in crescendo e un’alchimia di squadra quasi consolidata dopo un avvio di stagione in chiaro scuro. Vincere contro il Sassuolo significherebbe legittimare le ambizioni di play-off che rappresentano l’obiettivo principale per i baby rossoblù in questa annata offrendo anche maggiore sicurezza e fiducia per cercare lo spunto decisivo in Youth League dopo il pareggio a reti inviolate nell’ultimo match contro il Monaco. La sfida contro il Sassuolo valida per il dodicesimo turno di campionato Primavera 1 sarà trasmessa in in diretta su Sportitalia (Primavera TV.

Gianluca Sepe