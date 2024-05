ALLE 15 AL ’GALLI’. Primavera, col Toro a caccia del tris

Dodici punti nelle ultime cinque partite. Una salvezza messa in cassaforte dopo la vittoria di sette giorni fa con l’Atalanta. E adesso la voglia di chiudere bene una stagione che dopo la piega che aveva preso poteva causare brividi veri di retrocessione. E invece oggi alle 15 al ‘Niccolò Galli’ la Primavera rossoblù guidata in panchina da Paolo Magnani sfida il Torino nella penultima giornata di campionato puntando ad avvicinare Fiorentina e Lecce, rispettivamente a +3 e +4 in classifica. Il Torino invece, sesto a 48 punti, è in piena corsa per i playoff anche se si presenta a Casteldebole dopo il ko interno con la Sampdoria e il derby perso con la Juventus che adesso costringe i granata a guardarsi dalle inseguitrici.

A Casteldebole si punta a centrare quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva, il miglior viatico per approcciarsi all’ultimo impegno di campionato in programma sul campo della Roma. Se non fosse che prima del provvidenziale pari di Frosinone, ora candidato a retrocedere in Primavera 2, la stagione dei rossoblù camminava sull’orlo del baratro Magnani avrebbe valide ragioni di rammaricarsi del fatto che restino solo 180 minuti da giocare. Forse cambiando prima il timoniere...

m. v.