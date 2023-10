ALMENO SEIMILA I TIFOSI. Esodo a Reggio Emilia. Domani al Dall’Ara. Beukema e Ferguson

"Portaci in Europa", ha cantato la Curva dopo il successo sul Frosinone, all’indirizzo di Thiago Motta. E che il tifo voglia vivere la favola live e da protagonista il cammino di tecnico e squadra lo raccontano i dati di biglietteria in vista della trasferta di Reggio Emilia in casa del Sassuolo: già oltre 3500 tagliandi bruciati per il settore ospiti, in vista della sfida in programma sabato alle 15 al Mapei Stadium. Sarà esodo.

A quattro giorni dalla sfida con i neroverdi restano circa 400 tagliandi per la curva destinata ai tifosi del Bologna. Ma molti altri, nell’ordine delle migliaia, troveranno posto tra tribune e distinti: quanti lo si capirà meglio nel corso della marcia di avvicinamento a questo derby, ma da Sassuolo già filtrano indiscrezioni sul fatto che la quota di tifosi ospiti potrà aggirarsi ai 6mila presenti.

Insomma, per il Bologna sarà come giocare in casa anche sul campo della squadra Dionisi. Ma l’entusiasmo che si respira nell’ambiente sarà già misurabile dalle presenze di famiglie, tifosi e bambini domani al Dall’Ara: alle 17, infatti, all’Official Store dello stadio, saranno a disposizione per foto e autografi Sam Beukema e Lewis Ferguson, per quello che pare un bagno di folla annunciato. "La classifica è importante, siamo una squadra forte", ha dichiarato lo scozzese dopo il successo sul Frosinone, spiegando una volta di più come in casa Bologna la sensazione che il tanto atteso salto di qualità sia avvertito come alla portata. Sensazione confermata anche da capitan De Silvestri, che ha detto come ora in casa rossoblù si respiri davvero aria di "We Are One", tra squadra, staff tecnico, società e tifoseria. E tutti insieme, a Sassuolo, Bologna e tifosi proveranno a fare un altro passo verso quel sogno chiamato Europa.

Marcello Giordano