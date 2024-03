Atletico Madrid e United su Lucumi. Ma Sartori ha le alternative pronte

Un altro rossoblù si aggiunge alla lista degli obiettivi delle big d’Italia e d’Europa. La grande stagione del Bologna è sotto gli occhi di tutti e l’effetto principale, in una Primavera che anticipa il mercato estivo e le grandi manovre, sono i rumors di mercato. Dopo Zirkzee, Ferguson, Calafiori e Posch, a iscriversi alla lista è John Lucumi. E nel suo caso le indiscrezioni arrivano tutte dal suo paese di origine: la Colombia, dove i media parlano di contatti con il suo procuratore da parte di Atletico Madrid e Manchester United per richiesta di informazioni in vista dell’estate, con valutazioni che si aggirerebbero tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sarà poi il Bologna, eventualmente, a dover stabilire il prezzo, ammesso e non concesso che intenda valutare la partenza del centrale mancino, con contratto in scadenza al 30 giugno 2026.

E’ stato punto fermo e solido della difesa rossoblù nella scorsa stagione, arrivato dai belgi del Genk per 8,5 milioni di euro dopo la partenza di Theate per 22 milioni in direzione Rennes. A inizio stagione ha pagato dazio all’esplosione di Calafiori e Beukema e pure alla nascita del primo figlio, che gli ha cambiato la vita. Ma si è ricalibrato in fretta: e su livelli ancora più alti. E’ tornato titolare inamovibile. E’ partito nell’undici iniziale in 5 delle ultime 6 gare, risultando determinante anche nell’ingresso a Bergamo a partita in corso contro l’Atalanta: sempre sul pezzo insomma, che giochi dall’inizio o meno, proprio come piace a Thiago. Ma di avere la mentalità giusta lo aveva confermato nella sosta delle nazionali di novembre dal ritiro della sua Colombia, quando circolarono i rumors degli interessamenti di Napoli e Atalanta per gennaio e lui rimaneva spesso a sedere: "La concorrenza fa bene e non la temo", dichiarò, scacciando le voci e dimostrandosi pronto ad alzare il livello per riprendersi il posto. Missione compiuta. E del colombiano si sono accorti in molti, complice un Bologna quarto in classifica e impossibile da non notare. Atalanta e Napoli sono ancora sulle sue tracce. Ma pure il Cholo Simeone e il Manchester City, che ha sondato pure Zirkzee si sono mosse tentanto un approccio con il suo entourage, mentre sempre dal paese sudamericano si racconta come la dirigenza rossoblù avrebbe già pronto il piano B e starebbe seguendo due difensori centrali colombiani in vista di una possibile partenza: Yerson Mosquera (23), in prestito al Villarreal dal Wolverhampton e Christian Mosquera (19) del Valencia, quest’ultimo nazionale Under 21 spagnolo in virtù del doppio passaporto. Difficile immaginare che possano partire in un colpo solo Calafiori e Lucumi, ma una cosa è certa: il colombiano si è iscritto alla lista dei rossoblù più ambiti sul mercato.

Marcello Giordano