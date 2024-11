Al Bfc store del Dall’Ara. Ndoye e Beukema, bagno di selfie e sorrisi

Inseparabili fuori dal campo, si spera incedibili (di certo non a gennaio) e idoli dei tifosi. ‘Dan & Sam’, al secolo Dan Ndoye e Sam Beukema, ieri all’ora del tè hanno dato un saggio di quanto la passione rossoblù non sia mai venuta meno nonostante un inizio di stagione, almeno sul piano dei risultati, un po’ complicato.

Ieri alle 17 in tanti si sono presentati all’Official Store del Dall’Ara per abbracciare attaccante e difensore di un Bologna che continua ad essere un corpo unico con la sua gente. Ad occhio e croce erano circa duecento i tifosi che si sono messi diligentemente in fila per strappare un selfie o un autografo ai loro beniamini, che non si sono sottratti al bagno di folla. ‘Dan & Sam’ si separeranno solo domenica all’Olimpico: con la Lazio Beukema sarà titolare, Ndoye (infortunato) seguirà la partita da casa.