Altro grande esodo importante per seguire i rossoblù nella partita che chiude la stagione. In mille a Marassi per il terzo posto

La Champions è in cassaforte, ma i tifosi rossoblù, dopo la festa in piazza di ieri, intendono godersi il Bologna fino in fondo, fino all’ultimo minuto della stagione. Saranno più di un migliaio quelli al seguito della squadra domani sera a Genova, nell’ultimo appuntamento della stagione, dove il Bologna andrà a caccia della vittoria per blindare aritmeticamente il quarto posto e sognando di fare altrettanto con il terzo: per quello, però bisognerà attendere il verdetto di Atalanta-Torino in programma domenica, con la squadra di Gasperini che non dovrà battere i granata.

Motta dovrebbe ripartire dal futuro: senza Zirkzee, con Castro e Odgaard, Ndoye e Urbanski. Ballottaggio Skorupski-Ravaglia tra i pali, con Calafiori e Lucumi favoriti su Beukema per la maglia da titolare in difesa e Posch e Kristiansen sulle fasce e la probabile conferma di Aebischer e Freuler in mediana. Il tutto a meno che il tecnico non voglia risparmiare qualche possibile diffidato, che dovrebbe poi scontare la squalifica nella prossima stagione: tra i diffidati figurano Calafiori, Kristiansen, Ndoye, Baukema, Fabbian, Freuler.