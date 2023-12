Ansia Ndoye: si teme la lesione muscolare

Una sola nota stonata, nella vittoria con l’Atalanta: l’infortunio di Dan Ndoye. L’eroe di San Siro, fresco della sua prima rete in rossoblù in Coppa Italia, è andato a terra in un tentativo di allungo al 42’ del primo tempo, toccandosi la parte posteriore della coscia destra: mani sul volto e richiesta di cure e sostituzione immediata. Non un bel segno: "Risentimento ai flessori della coscia destra", fa sapere il Bologna. Oggi l’esterno svizzero sarà valutato dallo staff medico. Saranno necessarie ecografia e risonanza per monitorare l’infortunio muscolare: si teme per una lesione e nel caso bisognerà capire di quale entità. I timori, a caldo sono per uno stop che si aggiri intorno alle 4 settimane.

In settimana si valuterà pure Karlsson, che potrebbe tornare tra i convocati a Udine.