ANTICIPI E POSTICIPI. L’Inter sabato 9 marzo. Pranzo di Pasquetta con la Salernitana

Il Bologna riprenderà ad allenarsi martedì. Intanto la Lega Calcio ha comunicato anticipi e posticipi fino alla trentesima giornata, stravolgendo il calendario dei rossoblù. Si parte con la sfida casalinga con l’Inter, in programma tra due settimane: la sfida con la capolista e l’ex Arnautovic andrà in scena sabato 9 marzo alle 18, in anticipo. In anticipo il Bologna giocherà anche il turno successivo, valido per la 29ª giornata, in casa dell’Empoli: come già ieri con il Verona, il match andrà in scena venerdì 15 alle 20,45.

A chiudere il programma, la gara casalinga con la Salernitana: rossoblù in campo il lunedì di Pasqua, il primo aprile, alle 12,30, orario in cui Thiago sulla panchina del Bologna ha vinto 5 delle 6 partite giocate, pareggiandone una. Salvo sorprese, invece, non dovrebbe cambiare data e ora del prossimo turno, in casa con l’Atalanta, domenica alle 18. La squadra di Gasperini sarà impegnata in Europa League in casa dello Sporting il 6 e non il 5 marzo, motivo per cui non dovrebbe essere fissato un anticipo all’ultimo minuto della sfida tra la squadra di Thiago e quella del Gasp. m. g.