Applausi all’orchestra rossoblù. Il direttore Freuler non stecca. Ferguson corre sempre per due. Ravaglia-Lucumi, rientri al top Linea difensiva attenta e solida: un solo errore per il portiere, il colombiano non fa rimpiangere Calafiori. Kristiansen inesauribile, Posch regge l’urto di Gonzalez. Aebischer e Saelemaekers sempre sul pezzo.