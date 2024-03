Arriva la sosta: in quindici lasceranno Casteldebole per le nazionali, anche Fabbian con gli azzurrini. Orso d’Italia, Calafiori in Under 21

Sorpresa: c’è Riccardo Orsolini tra i convocati di Spalletti per le amichevoli americane con Venezuela (il 21 marzo) e Ecuador (il 24). Ma di sorpresa, questa non si tratta, perché con l’infortunio di Berardi, il numero 7 rossoblù resta il miglior marcatore italiano della serie insieme a Pinamonti. Nel corso del raduno avrà la possibilità di convincere il ct a portarlo ai prossimi Europei, al netto di possibili esperimenti di 3-4-2-1 che potrebbero escludere esterni puri. La sorpresa è la non convocazione di Calafiori e Fabbian, rimasti sì nel giro azzurro ma convocati in Under 21 per le sfide di Cesena e Ferrara con Lituania e Turchia, dopo le recenti esclusioni dall’undici titolare di Thiago. Oltre ai tre azzurri, sono 12 gli altri rossoblù convocati dalle rispettive nazionali: Skorupski (Polonia), Ferguson (Scozia), Ilic (Serbia Under 21), Kristiansen (Danimarca), Posch (Austria), Freuler, Ndoye ed Aebischer (Svizzera), Lucumi (Colombia), El Azzouzi (marocco), Castro (Argentina Under 23), Urbanski (Polonia Under 21).

Rimarrà a Bologna Zirkzee, costretto a curarsi dall’infortunio muscolare alla coscia e a saltare la chiamata dell’Olanda. Rimarranno quindi 11 giocatori della prima squadra a Casteldebole durante la sosta, tra i quali i portieri Bagnolini e Ravaglia. Thiago riavrà il gruppo al completo tra il 27 e il 28 marzo, con tre allenamenti a disposizione per preparare la sfida casalinga di Pasquetta con la Salernitana.

Marcello Giordano