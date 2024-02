Bagno di folla all’official store del dall’ara. Aebischer e Skorupski, pioggia di selfie

Singing in the rain. Ieri al Bologna Official Store del Dall’Ara mancavano solo i cori dei tifosi sotto la pioggia: ma a dispetto del meteo ostile l’accoglienza dei tifosi rossoblù per Michel Aebischer e Lukasz Skorupski (nella foto Bfc) è stata caldissima. Inevitabile nel cuore di una stagione che nei prossimi dieci giorni, tra Atalanta e Inter, metterà in palio punti pesanti per la corsa Champions e che soprattutto fa vibrare intensamente di passione il cuore dei tifosi.

Ce n’erano tanti, ieri pomeriggio al Dall’Ara, per strappare un selfie o un autografo al portiere polacco che Motta da qualche mese alterna con Ravaglia e al centrocampista svizzero la cui duttilità piace tanto all’allenatore. Skorupski e Aebischer non si sono sottratti all’abbraccio dei tifosi, promettendo a tutti di fare una grande prestazione domenica con l’Atalanta. E alla fine cori per tutti e due. Nonostante la pioggia.