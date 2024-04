Battuta la juve 3-0. La Primavera rialza la testa

La Primavera rossoblù batte in casa per 3-0 la Juve e accelera nello sprint salvezza, mettendo tre punti in classifica tra sé e il Frosinone, ieri a sua volta sconfitto per 1-0 sul campo della capolista Inter e di nuovo maglia nera in solitaria del torneo. A Casteldebole decidono il gol di Byar e la doppietta di Ravaglioli, che chiudono la pratica già dopo 26 minuti. Ossigeno puro per la classifica dei ragazzi di Magnani, che ieri hanno riannodato il filo con la vittoria spezzatosi tre mesi fa, il 7 gennaio, dopo il 2-1 con l’Empoli. Domani scendono in campo le concorrenti salvezza Monza e Sampdoria: quest’ultima sfiderà i rossoblù tra sette giorni in Liguria.