Beukema, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Fabbian e Ndoye con un altro giallo salteranno il match tanto atteso con la Juventus. Bologna, mezza squadra diffidata a Napoli

Napoli è dietro l’angolo: calcio d’inizio alle 18 di sabato al Maradona. Motta inizierà a pensarci da questa mattina, quando la squadra si ritroverà a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo.

Gli eroi sono un po’ stanchi, probabilmente più di testa che di gambe: ma a 270 minuti dalla meta Thiago ha in rosa tutte le soluzioni per portare nuova linfa a un gruppo che sogna ad occhi aperti la Champions.

Occhi aperti, anzi spalancati, e antenne dritte. Perché sabato c’è il Napoli, ma un occhio va già puntato su quello che accadrà dopo. A preoccupare, alla voce possibili squalificati, è la cruciale sfida con la Juventus al Dall’Ara, che cadrà nel weekend del 18-19 maggio, ma che attende ancora di essere fissata.

La lista dei diffidati rossoblù, dopo il viaggio a Torino, purtroppo è un partito che si allarga. L’ammonizione rimediata da Fabbian fa salire a quattro il numero dei cartellini gialli a carico del centrocampista.

E così adesso sono sei i rossoblù a rischio squalifica: Beukema (che col Torino ha scontato la squalifica per l’espulsione rimediata con l’Udinese, ma che era già precedentemente diffidato), Calafiori, Kristiansen, Freuler, Fabbian e Ndoye. Cinque dei sei sono potenziali titolari in zone nevralgiche del campo, ragion per cui sabato a Napoli chi scenderà in campo dovrà fare molta attenzione alla spada di Damocle del rischio stop.

Thiago che a volte si lamenta della rosa larga per una volta potrà trarne vantaggio, anche se l’obiettivo è ‘salvare’ quei sei per la sfida con la Juve, nonché salvare se stesso, dal momento che pure l’italobrasiliano figura nella lista dei diffidati. Non avere Motta in panchina con la Juve o col Genoa, quando i punti peseranno doppio, è uno scenario assolutamente da evitare.

