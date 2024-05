Biglietti riservati prima agli abbonati poi ai residenti di città e provincia per un Dall’Ara tutto rossoblù. Scatta la prevendita per la Juve

La madre di tutte le prevendite, per la madre di tutte le partite, comincia oggi alle 10. E ha un obiettivo manifesto: far sì che lunedì notte, nel giorno in cui il Bologna, battendo la Juve, potrebbe superare i bianconeri e agganciare il terzo posto in classifica, ci sia un Dall’Ara quasi per intero colorato di rossoblù. Ecco perché la prevendita che scatta oggi nei primi quattro giorni sarà quasi interamente riservata ai bolognesi. La stessa cosa accadde a marzo, prima di Bologna-Inter: e quella sera in effetti il Dall’Ara, oltre ad esporre il cartello di tutto esaurito, lasciò poco spazio ai tifosi nerazzurri. Scenario ipotizzabile anche per la sfida di lunedì 20 maggio (calcio d’inizio alle 20,45) che rappresenterà anche l’ultima uscita dei rossoblù davanti al proprio pubblico.

Oggi e domani l’acquisto dei tagliandi sarà riservato agli abbonati rossoblù, che potranno comprare fino a un massimo di 4 biglietti. Mercoledì, invece, potranno acquistare il tagliando i possessori di Fidelity Card ‘We Are One’.

Giovedì la platea dei potenziali acquirenti si allargherà ai residenti di città e provincia, penultimo step prima della vendita aperta a tutti, che scatterà venerdì. La speranza del club e dei tifosi rossoblù è che a quel punto ai tifosi bianconeri saranno rimaste solo le briciole.