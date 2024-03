Bologna al completo per lo scontro diretto a Bergamo, Saelemaekers disponibile, scelte da fare per Thiago.

Alexis Saelemaekers stringe i denti: il Bologna si presenterà al completo a Bergamo, nello scontro diretto per il quarto posto. L’esterno belga era stato vittima martedì di una distorsione alla caviglia sinistra, la stessa a cui aveva rimediato un infortunio a inizio stagione. Rimasto a riposo mercoledì, ieri è tornato in gruppo: ergo a disposizione. Sarà Thiago, dopo averlo valutato in queste ultime ore, a decidere se impiegarlo dal primo minuto nel tridente con Orsolini e Zirkzee o se dare continuità a Ndoye dal primo minuto come con il Verona e portare in panchina Saelemaekers, peraltro diffidato, per impiegarlo in caso di bisogno a partita in corso. Dipenderà dalle condizioni.

Da sciogliere anche il ballottaggio Calafiori-Lucumi in difesa, e Skorupski-Ravaglia tra i pali, mentre viaggiano verso la riconferma Posch, Beukema, Kristiansen, Fabbian, Ferguson e Remo Freuler, che tornerà al Gewiss Stadium per la prima volta da ex.

m. g.