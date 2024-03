Bologna con dubbi da Champions. Odgaard in vantaggio su Castro

Odgaard e e Castro pronti a cogliere l’occasione, dice Thiago: più Odgaard di Castro, stando alle sensazioni della vigilia. Il ballottaggio tra i due, chiamati a prendere il posto dell’infortunato Zirkzee, dovrebbe arridere al danese, nonostante un’intervista su Bfc Tv all’argentino proprio alla vigilia di Empoli abbia contribuito a tenere una porta aperta: "Daremo tutto per vincere su un campo difficile", ha detto Castro. Che dovrebbe subentrare a gara in corso, come con l’Inter. Forza fisica, duttilità e capacità di svariare e interpretare più ruoli dovrebbero favorire Odgaard che ha già segnato due gol, seppur a gara in corso. Out Zirkzee e Karlsson, si è aggiunta all’ultimo l’assenza di Stefan Posch, per la nascita del primo figlio: dovrebbe toccare a De Silvestri al suo posto, con Beukema e Calafiori al centro della difesa e Kristiansen a sinistra. Ma nelle prove di campo ieri Motta ha riprovato anche la linea schierata nel secondo tempo di Bergamo: con Beukema adattato a destra, Lucumi e Calafiori in mezzo e Kristiansen a sinistra. Anche perché l’Empoli, come l’Atalanta potrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Data la delicatezza della trasferta e della posta in palio, almeno in avvio, Motta dovrebbe preferire l’esperienza di De Silvestri e un giocatore di ruolo, data l’intenzione di non privarsi di Beukema in mezzo, che guida il reparto arretrato a protezione di Skorupski.

Dubbi anche in mezzo. Freuler e Ferguson sono certi di una maglia: Freuler da mediano davanti alla difesa, Ferguson da interno. Potrebbe tornare Fabbian a completare il reparto: fisicità e senso del gol, in un Bologna che ha perso il suo capocannoniere Zirkzee, potrebbero far comodo. Ma è indispensabile pure l’equilibrio e con un Empoli che potrebbe partire con Zurkowski e Cambiaghi alle spalle di Niang, Motta non ha scartato l’idea di un giocatore di maggior copertura o palleggio, Aebischer (o El Azzouzi) o Moro.

L’ultimo nodo da sciogliere riguarda gli esterni: Orsolini, Ndoye e Saelemaekers si giocano due maglie. Orso pare favorito, in virtù del bisogno di gol dei rossoblù. Quella di Empoli potrebbe essere l’ultima chance per provare a convincere Spalletti, che dopo l’infortunio di Berardi medita di cambiare l’Italia e provare il 3-4-2-1, diffidando della discontinuità del 7 rossoblù, che all’Empoli in carriera ha segnato 5 gol in 7 gare, compresa la tripletta dell’andata. Saelemaekers e Ndoye si giocano una maglia: e considerato che il belga è stato determinante subentrando a Bergamo, meno con i nerazzurri dal 1’, alla fine potrebbe spuntarla lo svizzero.