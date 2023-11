"Bologna e Fiorentina ottengono l'ok per i tifosi: 2500 tagliandi a disposizione"

A forza di insistere, Bologna e Fiorentina hanno ottenuto il risultato sperato. Bruciati i 2500 tagliandi messi a disposizione dal club viola per il settore ospiti e data la richiesta di tagliandi dalla piazza rossoblù, Fenucci si è adoperato con la Viola e i contatti dei due club con le rispettive questure hanno prodotto nuove disposizioni da parte del Gos, che ha dato il via libera all’acquisto di biglietti di tifosi provenienti dall’Emilia Romagna per il derby dell’Appennino. I tagliandi saranno acquistabili da parte dei tifosi del Bologna solo nei settori di Tribuna Laterale, Poltronissima, Tribuna d’Onore e Tribuna Vip. Biglietti sul circuito Vivaticket o su Bestunion.