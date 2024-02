Bologna e gli arbitri, un bilancio preoccupante con Chiffi e Doveri

Chiffi a dirigere e Doveri al Var: c’è da stare sereni? Sereno, in questa stagione, con gli arbitri il Bologna non può esserlo mai: e a giusta ragione. Il Bologna non incrocia Chiffi dal 21 novembre 2021, quando al Dall’Ara i rossoblù s’inchinarono al Venezia (0-1) per mano di Okereke. Quel che un po’ inquieta è il bilancio complessivo: nei sette precedenti col fischietto della sezione di Padova il Bologna non ha mai vinto, collezionando 3 pareggi e 4 sconfitte. Quanto a Doveri, che al Var sarà affiancato da Sozza, è fresco il ricordo del rigore concesso al Lecce (poi trasformato da Piccoli) oltre il tempo di recupero, nella sfida dello scorso 3 dicembre in Salento, rigore che cosò la vittoria ai rossoblù raggiunti al centesimo minuto.