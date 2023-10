Bologna Fc, la Primavera ko con l'Inter: decide Berenbruch nel finale

Bologna, 28 ottobre 2023 - Dove non arriva il fiato, ecco la giocata che decide la gara: il Bologna Primavera va vicino al secondo risultato utile di fila, ma al 51' della gara interna contro l'Inter la magia di Berenbruch porta i tre punti verso Milano, con i rossoblù di Vigiani che incassano un'altra sconfitta. Buona la reazione, soprattutto nel finale, ma i ragazzi di Chivu dimostrano una volta di più perchè sono al momento in testa al campionato. La partita Parte subito in salita la mattinata del Bologna di Luca Vigiani, che rispetto al pareggio di Bergamo inserisce Mangiameli per Ebone: accelerazione dell'Inter e gol nerazzurro, con Di Maggio che scappa sulla sinistra e trova a centro area l'inserimento di Kamate, bravo ad anticipare Baroncioni e a battere Bagnolini realizzando la sua quinta rete in questo avvio di campionato. Il Bologna, però, a differenza di altre gare non esce dalla partita e anzi, nemmeno dieci minuti più tardi trova il pareggio: l'azione si sviluppa sulla sinistra, Baroncioni ha lo spazio per crossare e il pallone del terzino trova la testa di Mangiameli, che si libera dalla marcatura di Stabile e insacca la sua seconda rete in campionato. Alla mezzora ci sarebbe persino l'opportunità per i padroni di casa di passare in vantaggio, ma il destro a giro di Menegazzo viene parato da Raimondi. Chivu dopo dieci minuti nella ripresa cambia volto ai suoi, inserendo Stankovic, Berenbruch e Sarr, e i risultati si vedono: è di Berenbruch il tentativo che rischia di beffare Bagnolini dopo un quarto d'ora, e sempre il centrocampista si rende protagonista di un palo colpito a metà frazione, quando sul cross di Motta può saltare indisturbato. Indisturbato come Stankovic pochi minuti più tardi, con il figlio d'arte che svetta su Baroncioni e trasforma un corner nel 2 a 1 nerazzurro. Bagnolini tiene a galla i suoi su Sarr alla mezzora, mentre a dieci dal termine Vigiani tenta il tutto per tutto gettando nella mischia Svoboda, Busato e Ravaglioli. E sono proprio questi ultimi due, al novantesimo, a realizzare la rete del pareggio: il primo crossa, il secondo realizza la sua prima rete in Primavera. Rossoblù bravi a recuperarla, e già in attesa di gustarsi il punto. Ma ci pensa Berenbruch a rovinare i piani del Bologna: recupero alto dell'Inter, Akinsanmiro suggerisce e Berenbruch pennella dal limite dell'area il destro che vale il 3 a 2. Bologna ko.