Bologna Fc, Ndoye out 6 settimane: ecco quali partite salterà

Bologna, 27 febbraio 2023 – Porte girevoli nell’infermeria del Bologna: subito dopo avere recuperato Riccardo Orsolini (suo l’assist per la rete decisiva di Ferguson contro l’Atalanta), ecco che Motta è costretto a perdere un altro pezzo, tra l’altro per una lunga serie di partite.

Dan Ndoye, uscito anzitempo proprio contro i bergamaschi a metà primo tempo per un problema muscolare, si è sottoposto ad esami specifici che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di sei settimane.

Nuova mini ‘emergenza’ sugli esterni offensivi per Motta, sempre in attesa di recuperare Karlsson, che oggi ha svolto differenziato e che quindi potrebbe essere arruolabile per la gara contro il Genoa del 5 gennaio.

Ndoye, invece, si rivedrà soltanto a metà febbraio, per il recupero di campionato contro la Fiorentina o, più probabilmente, per la sfida esterna del 18 febbraio contro la Lazio.

Questo, nello specifico, le gare che lo svizzero salterà:

Udinese-Bologna, 30 dicembre

Bologna-Genoa, 5 gennaio

Bologna-Fiorentina, Coppa Italia, 9 gennaio (da definire)

Cagliari-Bologna, 14 gennaio

Milan-Bologna, 27 gennaio

Bologna-Sassuolo, 3 febbraio

Bologna-Lecce, 11 febbraio