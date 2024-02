Bologna inarrestabile: Verona battuto 2-0

Bologna, 23 febbraio 2024 – Il Bologna continua a sognare la Champions League. Lo fa dopo aver vinto la sua quinta partita consecutiva in campionato: vittima sacrificale questa volta è il Verona, che cade 2-0 al Dall’Ara. Un gol per tempo: la sblocca nel primo Fabbian, la chiude nel secondo Freuler. Questa volta è il centrocampo di Thiago Motta ad essere protagonista sotto porta, passo indietro invece per il Verona che veniva dal pareggio casalingo contro la Juventus.

Le scelte di Motta e Baroni

Thiago Motta lascia Calafiori in panchina per la terza giornata consecutiva, confermai Lucumi e Beukema da centrali di difesa, con Posch e Kristiansen ad agire da laterali. In mediana torna Freuler dalla squalifica ed è subito titolare, con lui Fabbian e Ferguson. Sorpresa nel tridente d’attacco: Ndoye supera Saelemaekers e parte dal 1’ sulla fascia sinistra, confermato Orsolini a destra così come Zirkzee da terminale offensivo. Nel Verona tocca ancora a Suslov e Noslin supportare la prima punta Swiderski, in mediana spazio a Serdar, Duda e Folorunsho. Nella difesa a quattro spazio a Cabal e Centonze da laterali, mentre i centrali sono Magnani e Dawidowicz.

La sblocca Fabbian

Ritmi iniziali molto bassi, anche perché al 3’ si infortuna Abisso: problema al piede per lui che non riesce a proseguire, dopo una decina di minuti si riparte con il quarto uomo Camplone a dirigere l’incontro. Al 29’ il Bologna sblocca la gara: calcio d’angolo battuto lungo da Ndoye, sul secondo palo c’è Orsolini che rimette al centro per il più comodo dei tap-in di Fabbian. Al 36’ clamorosa chance per il raddoppio rossoblù. Zirkzee penetra in area di rigore e serve sul secondo palo Orsolini, destro a botta sicura del numero 7 del Bologna che manca però clamorosamente la porta, permettendo a Montipò di intervenire e allontanare. In pieno recupero guizzo di Ndoye che sfugge a due difensori del Verona e calcia sul primo palo: attento Montipoò che respinge con i piedi. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-0 per il Bologna.

E la chiude Freuler

Anche nel secondo tempo la prima chance da rete arriva su azione da calcio d’angolo: corner battuto da Orsolini, sponda di testa di Posch per Beukema che tutto solo a pochi passi dalla porta impatta di testa ma mette a lato. Al 62’ primo squillo del Verona: follia di Skorupski che rinvia con le mani servendo di fatto Suslov, destro di prima intenzione del bulgaro da oltre trenta metri che per poco non si infila nella porta lasciata sguarnita dal portiere polacco. Pericolo scampato per il Bologna, che due minuti dopo raddoppia: un rimpallo favorisce Fabbian a centro area, scavetto a servire l’inserimento di Freuler che calcia al volo con il mancino e fa 2-0. Il Verona accusa il colpo e non riesce più a reagire, ci prova Henry di testa sfruttando un errore in uscita di Skorupski ma mette a lato. Al 90’ miracolo assoluto di Skorupski su Henry, decisivo il portiere polacco che blocca a terra in due tempi un destro a botta sicura del 9 del Verona dopo una bella azione di contropiede condotta da Lazovic e Mitrovic. Finisce 2-0 per i rossoblù!