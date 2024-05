Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Bologna, 20 maggio 2024 - Il Bologna per festeggiare lo storico traguardo Champions League e al contempo per salutare Thiago Motta, destinato proprio alla Juventus. La Vecchia Signora per chiudere al meglio il campionato e mettersi alle spalle l'era Massimiliano Allegri, sostituito nelle scorse ore da Paolo Montero, che guiderà la squadra dalla panchina nelle ultime due giornate. Al Dall'Ara va in scena la sfida fra rossoblù e bianconeri, appaiati al terzo posto in classifica e già certi di partecipare nella prossima stagione alla massima competizione continentale per club. Un risultato storico per i felsinei, mentre per i piemontesi si tratta di un ritorno in Europa dopo un anno senza coppe.

I precedenti

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in serie A: 79 successi bianconeri, con 51 pareggi e 23 vittorie rossoblù a completare il quadro. Dopo l’1-1 del match d’andata dello scorso 27 agosto, Bologna e Juve potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in questa competizione per la prima volta dal 2011/12 (due 1-1 in quel caso). I bianconeri sono rimasti imbattuti in 41 delle ultime 42 sfide contro il Bologna in Serie A (29V, 12N), l’ultima vittoria dei rossoblù contro la Juventus nel massimo campionato risale al 26 febbraio 2011. Nelle ultime 11 occasioni in cui ha incontrato il Bologna nel girone di ritorno la Juve non ha mai concesso più di un solo gol (sei reti subite in totale); l’ultima volta in cui i bianconeri hanno subito due gol dai rossoblù nella seconda parte di stagione è stata nel 2011. Per quanto concerne i precedenti al Dall'Ara, il Bologna è stato battuto 34 volte in casa dalla Juventus (18V, 24N), più di ogni altra squadra in Serie A – i bianconeri inoltre hanno realizzato 106 gol in trasferta contro i rossoblù. Dal 2000 in avanti il Bologna ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 20 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A, almeno tre volte in più che contro ogni altra squadra nella competizione. L’ultimo successo del Bologna al Dall’Ara contro la Juve in Serie A risale al 29 novembre 1998.

Le curiosità

Il Bologna ha guadagnato 67 punti in questo campionato in 36 partite, nella sua storia in Serie A solo tre volte ha fatto meglio in un’intera stagione contando tre punti a vittoria da sempre: 69 nel 1930/31, 71 nel 1931/32 e 76 nel 1963/64 (in tutti questi tre casi il campionato era a 18 squadre). I felsinei giocheranno la Champions League per la prima volta nella loro storia; considerando anche la Coppa dei Campioni, i rossoblù disputeranno il torneo solo per seconda volta, dopo il 1964/65 con Fulvio Bernardini allenatore: eliminazione al primo turno contro l’Anderlecht in quel caso. Bologna e Juventus (67 punti a testa) si sfideranno in un match di Serie A TIM con gli stessi punti in classifica (esclusa la prima giornata) per la prima volta dalla quarta giornata del 1980/81 (quattro punti a testa in quel caso); mentre considerando il girone di ritorno nel torneo, questa è solo la seconda volta, la prima risale alla 20ª giornata del 1935/36 (26 punti a testa).

La Vecchia Signora ha registrato cinque pareggi di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra l’aprile e il maggio 2009; nella loro storia in Serie A TIM, solo una volta i bianconeri hanno pareggiato più match consecutivi: sette tra il marzo e l’aprile 1971. Il Bologna è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero finali (sette) di questo campionato, Madama è quarta in questa graduatoria con cinque – tra loro troviamo Atalanta e Roma (entrambe sei). Riccardo Calafiori ha fornito cinque assist nel 2024 in Serie A, record al pari di Nadir Zortea nel periodo in campionato. Da quando il dato sui passaggi vincenti è disponibile nella competizione (dal 2004/05), Calafiori è il primo difensore del Bologna ad aver tagliato il traguardo dei cinque assist in un singolo torneo. Il Bologna è la squadra contro cui sia Federico Chiesa (sei gol in 10 match) che Arkadiusz Milik (sei reti in sette sfide) hanno realizzato più gol in carriera in Serie A. Anche Dusan Vlahovic ha segnato sei reti contro i rossoblù nel massimo campionato, record per lui al pari di Cagliari, Lazio, Salernitana e Sassuolo.

Le parole di Thiago Motta

"E' stata una bellissima settimana. Abbiamo fatto qualcosa di storico e non immaginabile all'inizio della stagione - il commento di Thiago Motta circa la qualificazione alla prossima Champions. Ora dobbiamo finire al meglio la stagione e provare a finire terzi. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Pensiamo come sempre alla prossima partita con serietà e professionalità. Vogliamo far divertire i nostri tifosi nell'ultima partita casalinga. Futuro? Mi vedrò con il presidente nei prossimi giorni e insieme comunicheremo la nostra decisione. Lo faremo insieme perché c'è grande rispetto per il Bologna, il presidente e i miei ragazzi. Prima dobbiamo decidere internamente e poi comunicheremo. Non ho deciso nulla e non ho firmato nulla".

Le probabili formazioni

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Chiesa, Vlahovic. All. Montero.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Assistenti: Bresmes – Di Monte. IV Ufficiale: Minelli. VAR: Meraviglia; AVAR: Irrati.

Orario e dove vedere la sfida

Bologna-Juventus è in calendario per oggi, lunedì 20 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

