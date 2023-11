Bologna-Lazio 1-0. Zirkzee inventa e Ferguson segna

Bologna, 3 novembre 2023 – Il Bologna continua a stupire e grazie al gol di Ferguson vola in zona Europa. Battuta la Lazio 1-0, decide, come detto, una rete dello scozzese. Si tratta del decimo risultato utile consecutivo in campionato per i rossoblù, undicesimo se contiamo anche la vittoria di martedì contro il Verona in Coppa Italia, che si traduce nel sorpasso alla formazione allenata da Maurizio Sarri, che torna invece a perdere dopo il successo last minute ottenuto contro la Fiorentina.

Le scelte di Motta e Sarri

Thiago Motta recupera Beukema e lo rilancia subito dal 1’, completano la difesa Posch, Calafiori e Lykogiannis, che vince il ballottaggio con Kristiansen. In mediana solo conferme: spazio a Freuler e Aebischer insieme all’intoccabile Ferguson, in attacco Saelemaekers sbaraglia la concorrenza di Ndoye e Karlsson e parte da titolare nel tridente con Zirkzee e Orsolini. Sarri non può fare a meno dell’affaticato Romagnoli: è regolarmente in campo dal 1’, con lui in difesa Lazzari, Patric e Marusic. In regia chance per Rovella, ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto, mentre davanti Castellanos vince il ballottaggio con Immobile e parte titolare al centro del tridente completato da Pedro e Felipe Anderson, solo panchina inizialmente per Zaccagni.

Nessuna occasione da gol

Il primo brivido della partita corre sulla schiena dei giocatori del Bologna, quando Castellanos impatta di testa un cross dalla destra di Lazzari: la palla colpisce in pieno il palo, poi La Penna fischia un fallo in attacco commesso dallo spagnolo. È lo stesso Castellanos che al 18’ ci prova in mischia su azione da corner: destro ravvicinato dell’attaccante biancoceleste, alto. La partita è molto bloccata, merito di due difese solide ma anche di due reparti offensivi poco intraprendenti nel primo tempo. Il Bologna si fa vedere in avanti solo al 39’, ci prova Zirkzee di testa su un cross dalla trequarti di Lykogiannis: palla lontana dalla porta difesa da Provedel. L’attaccante olandese ci riprova, questa volta con il sinistro, al 45’: conclusione svirgolata da posizione favorevole, palla larga. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Ferguson fa volare il Bologna

La ripresa si apre con una scintilla: dopo poco più di 20 secondi Saelemaekers serve centralmente Zirkzee, appoggio in verticale per Ferguson che tutto solo davanti a Provedel non sbaglia e porta in vantaggio il Bologna. I ritmi si alzano e la partita diventa sicuramente più godibile, Sarri inserisce Immobile e Zaccagni per tentare di raggiungere il pareggio ma le occasioni da rete per i biancocelesti continuano a latitare. Merito anche di un ottima fase difensiva dei rossoblù, che difendono compatti e cercano di ripartire con pericolosità. Come accade all’85’, quando Ndoye riceve sulla sinistra, si accentra e scocca una conclusione potente ma centrale: blocca Provedel. Skorupski chiude la sua partita da spettatore non pagante, il Bologna batte la Lazio 1-0 e vola in zona Europa!