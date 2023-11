Bologna-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 2 novembre 2023 - Una vittoria per continuare a sognare o per sistemare definitivamente la propria classifica. Bologna-Lazio non è sulla carta la partita dal maggior appeal a livello di blasone tecnico, ma se si guarda con attenzione alle due formazioni, ecco che la sfida prende un valore completamente diverso. Il match del Dall'Ara si prospetta come una sfida ricca di emozioni, dove l'ambiziosa squadra di Thiago Motta proverà a strappare il risultato contro i ragazzi di Maurizio Sarri, ritornati in quota nelle ultime giornate, dopo un avvio di stagione tentennante.

I rossoblu sono reduci da nove risultati utili consecutivi in campionato, dieci se si sommano alla bella vittoria maturata martedì contro il Verona nell'ultimo turno di Coppa Italia. Con l'addio di Arnautovic qualcuno aveva ipotizzato di una possibile flessione da parte della squadra emiliana, ma sotto la guida dell'italo-brasiliano tutti i gioielli in casa felsinea stanno risplendendo. Joshua Zirkzee è un attaccante completo, dotato di tecnica, fisicità e rapidità di movimento e di esecuzione, le sue giocate stanno incantando tutti. Colpi da campione che sommati ad un Orsolini con una continuità senza precedenti, con un gruppo ricco di talento, sono gli ingredienti giusti per una squadra capace fin qui di fermare sul pareggio Juventus, Napoli e Inter.

Dall'altra barricata c'è la Lazio, squadra che in campionato sta ritrovando il ritmo dello scorso anno, quando riuscì ad arrivare seconda per la prima volta nella storia della presidenza Lotito. I ragazzi di Sarri hanno trovato il ritmo giusto, almeno in Serie A, e hanno inanellato la bellezza di tre vittorie consecutive, due tra l'altro di importanza elevatissima per la classifica, superando Fiorentina e Atalanta. Il ko in Olanda contro il Feyenoord ha sicuramente lasciato scorie, contro la Viola non si è vista la migliore Lazio, ma la rete di Immobile sul finale di match potrebbe aver dato nuova linfa e morale alla squadra. Il gol del capitano ha infatti rasserenato l'ambiente, la squadra ora dista solo 3 punti dal quarto posto, obiettivo stagionale biancoceleste. L'avvio difficile sembra dunque alle spalle, ma guai per i laziali sottovalutare i rossoblu. Lo scorso anno i ragazzi di Thiago Motta riuscirono a fermare la corsa sfrenata laziale per il secondo posto, pareggiando la sfida del Dall'Ara e ora l'italo-brasiliano vuole replicare centrando il proprio personale decimo risultato utile consecutivo in Serie A.

A dirigere la sfida dello stadio Dall'Ara, in programma per domani venerdì 3 novembre alle 20:45, sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il direttore di gara sarà assistito da Rossi e Moro, con quarto uomo Ghersini e addetti VAR Serra e Di Vuolo. Per il fischietto romano sarà la quarta direzione di Serie A in questo campionato, la quinta complessiva (1 in Serie B). Per lui già un precedente in questa stagione con i rossoblu in campo (Verona-Bologna 0-0), mentre è la prima sfida diretta quest'anno con i biancocelesti. Le altre sfide dirette in questa Serie A dirette dall'arbitro La Penna sono state Cagliari-Milan (6a giornata) e Napoli-Fiorentina (8a giornata).

Probabili formazioni

Thiago Motta recupera Sam Beukema e Jhon Lucumí in difesa, ma solo il primo sembra possa recuperare il ruolo di titolare a discapito di Bonifazi, il colombiano sembra invece destinato alla panchina in favore di Calafiori. Posch sarà il terzino di destra, mentre a sinistra ballottaggio Lykogiannis-Kristiansen, con il greco favorito. A centrocampo pronti Aebischer e Freuler in mediana, mentre Ferguson, Saelemaekers e Orsolini saranno con ogni probabilità i tre trequartisti, gli ultimi due in ballottaggio con Karlsson e Ndoye. In attacco intoccabile il talento cristallino di Zirkzee.

Ancora senza Casale, Sarri dovrebbe confermare, quasi in toto, la formazione vista all'Olimpico contro la Fiorentina. La coppia di centrali Romagnoli-Patric sarà presente davanti a Provedel, mentre sulle fasce scaldano i motori Lazzari e Marusic: l'ex Spal è in ballottaggio con Hysaj, ma attualmente è favorito rispetto all'albanese. Confermato il tris di centrocampisti Luis Alberto, Rovella e Guendouzi, ancora panchina, almeno dal 1' per Kamada. In attacco Immobile è al momento leggermente in vantaggio su Castellanos, mentre non sono in dubbio le presenze di Zaccagni e Felipe Anderson sulle due fasce.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Bologna e Lazio dello stadio Renato Dall'Ara, valevole per l'undicesima di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di venerdì 3 novembre. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual.

Statistiche e precedenti

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 20 partite contro il Bologna in Serie A, anche se le due sconfitte nel parziale sono arrivate nelle tre gare esterne più recenti contro i rossoblu: il 27 febbraio 2021 (0-2) e il 3 ottobre 2021 (0-3). I biancocelesti sono inoltre la squadra contro cui gli emiliani hanno segnato più gol in Serie A (187), mentre dall’altra parte, i laziali hanno realizzato 196 reti contro i felsinei nella competizione, solo contro la Fiorentina ne hanno messi a segno di più (207).

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare interne contro la Lazio in Serie A, registrando due vittorie e un pareggio: nella sua storia non ha mai ottenuto più clean sheet consecutivi in casa contro i biancocelesti nella competizione, inoltre i ragazzi di Thiago Motta non hanno perso nessuna delle ultime nove partite di campionato (3V, 6N), l’ultima volta che è rimasto imbattuto in 10 gare di fila in Serie A è stata tra dicembre 1979 e marzo 1980, con Marino Perani in panchina.