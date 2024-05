Bologna, nuovo cinema Paradiso. Una città in festa per la Champions. Vale in partenza 40 milioni di euro

Non si ferma la festa per la storica qualificazione in Champions del Bologna. Troppo l’entusiamo dopo tanta attesa (giusto sessant’anni) dall’ultima volta. Anche ieri festeggiamenti e brindisi in onore dei ragazzi di Thiago Motta che con due turni di anticipo sono volati nell’Europa che più conta, dopo la grande festa che ha visto in piazza Maggiore domenica sera il teatro principale dell’entusiasmo di migliaia di persone con cori, bengala con i colori rossoblù e tantissimi brindisi. Anche il cantante Cesare Cremonini non ha resistito: "Mi sono svegliato con questa musica in testa" e ha postato su Instagram un video in cui al pianoforte suona la musica della Champions.

Si aspetta già la partita di lunedì al Dall’Ara con la Juventus che di fatto può sancire il terzo posto. Dopo il match, qualunque sarà il risultato, è previsto un pullman per celebrare i giocatori portandoli in giro per la città. Fa notizia la valanga di soldi che cadrà a Casteldebole grazie alla qualificazione in Champions che nella prossima stagione sarà più ricca con 2,4 miliardi di euro tra quote di partenza, bonus risultati e value: budget complessivo per tutte le partecipanti. Il Bologna avrà in sostanza 40 milioni in più tra accesso (18,6 milioni), diritti tv e biglietteria, a cui si aggiungeranno premi da 2,1 milioni a vittoria e 700 mila euro a pareggio. Il passaggio del turno varrebbe un altro milione, quello agli ottavi 11, ai quarti 12,5, alle semifinali 15 e alla finale 18,5 (in caso di successo ulteriori 6,5 milioni). Manco a dirlo si attende già la data del 29 agosto per conoscere le avversarie. Da ricordare, poi, che la Champions cambierà formula: non ci saranno più sfide di andata e ritorno, bensì un format che prevede 4 girone da 9 squadre. Intanto il sindaco Matteo Lepore è sceso in campo conferendo subito il Nettuno d’oro al Bologna Fc: "Per la dedizione, passione e professionalità questi ragazzi e la società hanno dimostrato un attaccamento encomiabile ai colori della città".

Senza dimenticare l’indotto che porteranno poi i tifosi stranieri durante le partite. E Thiago Motta resterà? È l’auspiscio di tutti, anche se la Juventus non molla di un metro il pressing su di lui.