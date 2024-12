Tre sole vittorie in 45 anni: com’è dura nella tana granata

Ci sono trasferte e trasferte, e quella contro il Toro, per il Bologna, è ostica da sempre. Tre vittorie negli ultimi 45 anni e tutte tre sudate, anzi, sudatissime. La più recente nel marzo 2019, quando i rossoblù di Mihajlovic, subentrato qualche mese prima a Pippo Inzaghi, sbancarono in rimonta 2-3 il ‘Grande Torino’. Poli, un rigore di Pulgar (che si fece perdonare per l’autogol dell’1-0 granata) e Orsolini, regalarono al Bologna tre punti vitali, alimentando una meravigliosa cavalcata chiusa al decimo posto nel segno di Sinisa, che salvò il gruppo.

Cosa che non riuscì, cinque anni prima, a Davide Ballardini, nonostante l’insperata e vittoria per 1-2. Con Diamanti appena venduto ai cinesi del Guangzhou, i rossoblù sono sotto dopo 5 minuti per un gol di Immobile, in quello che pare un pomeriggio da incubo. Non sarà così però grazie al ‘Churry’ Cristaldo, che infila due volte Padelli in rapida successione e ribalta la partita, ma non la stagione.

Prima di questo successo, un vuoto di 34 anni, cominciato il 28 dicembre del 1980, quando i rossoblù di Radice rimontarono la rete di Pulici con un rigore di Paris e il gol-vittoria di Salvatore Garritano.

Giovanni Poggi