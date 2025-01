Bologna-Roma: tre punti per fare un passo importante verso l'Europa, formazioni e orari tv

Bologna 11 gennaio 2025 - Tre punti fondamentali per continuare a inseguire l'Europa, tre punti per accorciare la classifica e rimettere in discussione le gerarchie attuali delle zone nobili della graduatoria. Lo scorso anno il doppio sgambetto dei felsinei ai giallorosso finì con il costare ai ragazzi, allora allenati da De Rossi, il ritorno in Champions League, in favore proprio dei rossoblù. Quest'anno il Bologna si è già aggiudicato il primo episodio della doppia sfida, ma rispetto al primo incrocio, le carte in tavola sono ben diverse. Il 2025 di Italiano e la sua squadra comincia qui, ore 18 di domenica 12 gennaio 2025, quando gli emiliani ospiteranno la Roma, reduce da una vittoria eccellente nel derby, nella prima giornata di ritorno di Serie A.

Fermi nell'ultima giornata di ritorno, la prima del girone di ritorno, coincide con il debutto in questo 2025 dei felsinei. Italiano non ha concluso nel migliore dei modi lo scorso anno solare: dopo una bellissima serie di risultati importanti, che avevano portato gli emiliani fino al settimo posto, il ko a sorpresa con il Verona ha messo un fermo inaspettato alla rincorsa del Bologna. Una serata storta, condita da tanti errori individuali sono finiti per il costare tre punti preziosi in classifica. Ora è necessario riscattarsi subito e la possibilità di farlo arriva davanti al pubblico di casa, contro un avversario ostico. L'obiettivo dei bolognesi è chiaro, non tanto ripetere l'impresa dello scorso anno, con la qualificazione in Champions League, ma quantomeno confermare un piazzamento da Europa. In questo senso, i tre punti contro i giallorossi non solo rimetterebbero in cassaforte (momentanea) il settimo posto, ma accorcerebbero in maniera importante anche la distanza da quel quarto posto, che potrebbe riproiettare tra le stelle il Bologna. Se si considera poi anche le ben due partite in meno in graduatoria dei ragazzi di Italiano, le ambizioni dei felsinei sembrano ben riposte.

La Roma però va a caccia di continuità e andrà a testare la propria solidità fisica e mentale all'indomani della sfida del derby. Nonostante i favori del pronostico non sorridessero ai capitolini, i ragazzi di Ranieri sono riusciti nell'impresa di vincere la sfida stracittadina con la Lazio. Una partita giocata con grande applicazione, impreziosita dai due lampi di Pellegrini e Saelemaekers, che alla fine issano lo stendardo giallorosso sulla Città Eterna. Ora però serve quella capacità di dare seguito ai risultati ottenuti fin qui mancata. Lontano dall'Olimpico per la Roma si tratta di una vera e propria moria di risultati, ancora a secco di successi nella stagione tra campionato e Coppa Italia. Sfide elettriche come il derby sono spesso però punti di svolta della stagione e se è vero che il Bologna è stato l'ultimo capitolo di Juric, prima del nuovo corso Ranieri, ora il tecnico giallorosso può costruire proprio a Bologna la sua risalita in classifica, magari festeggiando il primo successo esterno del campionato.

Le designazioni dei direttori di gara da parte dell’AIA hanno decretato come la sfida della 20' giornata di Serie A tra Bologna e Roma sarà arbitrata da Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà assistito da Scatragli e Zingarelli, con Manganiello come quarto uomo. In sala Var la sfida sarà seguita da Sozza e Serra. Per Abisso si tratterà della sua decima direzione stagionale, la settima in Serie A, a cui ne aggiunge altre 3 di Serie B. Sono in totale 14 i precedenti tra il direttore di gara palermitano e il Bologna, con un bilancio pressoché perfettamente equilibrato con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte emiliane. Sono 8 invece i precedenti con i capitolini, con uno score molto positivo per i giallorossi di ben 7 vittorie e 1 solo pareggio, ancora privo dunque di sconfitte romaniste.

Probabili formazioni

Nel Bologna Italiano riparte dalla sua difesa, che al netto degli errori dell'ultima sfida con il Verona è tra le migliori nel proprio campo. Davanti all'ex Skorupski pronti Beukema e Lucumí al centro, mentre Holm e Miranda sono i favoriti per le corsie. In mediana non c'è Pobega, squalificato, Ferguson è il favorito per lavorare al fianco di Freuler. Aperto il casting in trequarti per vedere chi supporterà Castro. Dominguez è reduce da una doppietta e con ogni probabilità verrà confermato a sinistra, così come Odgaard dovrebbe andare sul lato opposto, mentre Fabbian è il candidato per la corsia centrale del campo.

Ranieri recupera Çelik sull'out di destra, ma stando alle ultime voci da Trigoria, dovrebbe confermare in blocco l'undici che è valso i tre punti nel derby. Davanti a Svilar allora pronto il terzetto composto da Mancini, Hummels e N'Dicka. Sulla fascia di destra si va verso la conferma del grande ex Saelemaekers, mentre sul lato opposto attaccherà Angeliño. Koné e Paredes i due mediani, mentre il vero dubbio è circa la conferma di Pellegrini al fianco di Dybala, con il numero sette insediato da Pisilli. In attacco non si tocca il totem del reparto Dovbyk.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Odgaard, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Vincenzo Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Bologna e Roma dello stadio Renato Dall'Ara, valevole per la ventesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 12 gennaio 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Dario Mastroianni e Alessandro Budel.